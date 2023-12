Szerinte ő a világ legboldogabb ezüstérmese.

Ugyan csak virtuálisan, de a Reggeli stúdiójában indította a hetet Dobos Evelin. A reptérre tartó színésznő videóchaten mesélt a műsorvezetőknek a Sztárbox fináléjáról, ahol végül pontozással kikapott, de egy cseppet sem volt csalódott emiatt.

„Tudtam pihenni, ami most először fordult elő, mert eddig az előző két meccs alkalmával gyakorlatilag hajnal 4-5-ig forgolódtam, vergődtem. Most ettem két sajtburgert, és kidőltem. Nagyon teljesnek érzem ezt a végeredményt is, és gratulálok Mazsinak! Olyan boldog vagyok, szerintem nincs nálam boldogabb második helyezett” – újságolta Dobos, akinek le sem lehetett olvasztani a mosolyt az arcáról. Peller Mariannéknak is feltűnt, milyen vidám a színésznő, pedig kórházba kerülése miatt sokáig az is bizonytalan volt, egyáltalán ringbe szállhat-e vasárnap.

„Teljes mértékben kérdésessé vált, hogy vajon ott tudok-e lenni vasárnap. Nagyon kritikus volt a helyzet abból a szempontból, hogy a tünetek alapján, amiket produkáltam, egyáltalán nem azt prognosztizálták, hogy nekem lesz esélyem, hogy ilyen szintű fizikai terhelésnek ki tudjam tenni magam.

Volt vészforgatókönyv, erről szerintem így nem beszélhetek, volt erre B terv, készült arra a stáb, megoldották volna a helyzetet.

Tényleg azon voltam, hogy meg tudjak gyógyulni” – mesélte, majd ezúton is köszönetet mondott a Semmelweis klinikának az ellátásáért.