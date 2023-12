Az arckifejezése mindent elárul.

A jelek szerint nem volt valami pihentető hétvégéje Nyári Diának. A Sztárboxban is bizonyító színésznő az Instagram-oldalán legalábbis arról írt követőinek, hogy korán kellett kelnie a kisfia, Zétény miatt, aki elég hamar felébresztette. Ebben nem is lenne semmi különös, hiszen egy szülő életében az ilyesmi hétköznapinak számít, csakhogy a Barátok közt egykori szereplője a fáradtsága illusztrálására posztolt néhány kevésbé Instagram-kompatibilis fotót is, amelyeken kutyája, Bambi is feltűnik.

„Olyan kis pihentető volt ez a hétvége is. Gondolom, ismerős a szituáció, hétköznap sírva-könyörögve kelted a gyermeked 7:30-kor, szombaton viszont ő simogat reggel hétkor, hogy kezdődhet a nap. Így tehát ismét újult erővel vágunk neki egy újabb melós hétnek” – írta a képekhez.