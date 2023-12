Szeretné csillapítani a kedélyeket.

Tóth Vera már többször is megszólalt Tóth Gabi és Krausz Gábor válásnak ügyében, ugyanis méltatlannak találta, hogy testvérét ilyen mértékű „gyűlöletcunami” érte a nyilvánosságban. Az egykori Megasztár-győztes, – aki élőben nézte végig Karusz Gábor táncos fellépését a TV2 stúdiójából,– inkább békíteni szeretné a válófélben levő házaspárt, derült ki a story.hu-nak adott helyszíni interjúból.

Természetes, hogy itt vagyok, nekem ez egyértelmű volt. Ugyanakkor haza is kell beszéljek, hiszen a húgom a húgom, és én mind a kettőjüknek szurkolok az életben. Úgy vagyok vele, ha mindez most Gabival történne meg, akkor ugyanúgy itt lennék. Nincs részrehajlás. Én vagyok a békebíró. Amikor két ember úgy dönt, hogy itt a vége, akkor én is azt tapasztalom, hogy a családtagok valaki felé hajlanak, és ezáltal sokkal rosszabb szituáció alakulhat ki