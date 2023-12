Beszélt a jövőre vonatkozó terveiről.

Mint azt megírtunk, a G.w.M nemrég kórházba került, és azóta gyógykezelés alatt áll, így a fellépéseit is háttérbe kellet szorítania. Erről Kulcsár Edina újonnan indított realityjéből értesülhetettünk, ugyanis előző hónapban közösségi oldalán indította el a fizetős platformot, ahol a családjuk hétköznapjait követhetik a nézők.

Állapotával kapcsolatban a rapper is megszólalt, a 24 óráig elérhető Instagram-történetében, kijelentve, hogy a bal oldali egyensúlyközpontja teljesen leállt – aminek következtében hányingerrel, levertséggel, egyensúlyzavarral és szédüléssel küzd –, így nem koncertezhet. Bár egész évben arra készült, hogy live koncerteket adhasson, jelen állapotában egy félórás fellépés is nagy koncentrációt igényel.

G.w.M ezúttal ismét a közösségi médiában adott hírt magáról, rajongói érdeklődésére többek között beszélt a jövőbeli terveiről és az egészségi állapotáról is.

Hozom a cuccokat kifelé hamarosan! Most decembertől rajtolok, aztán újra annyi dal jön, amennyit megszokott tőlem. Kellett ez az egy év pihi ennyi idő után. Az állapotom egyre jobb, illetve a magánéletem is stimm! Lekopott sok fake sz*rember is az elmúlt időszakban. Szóval érkezem vissza ahhoz, amit imádok: Zene