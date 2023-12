Fotó: instagram

Karácsony közeledtével hamarosan újra tiszteletét teszi a legtöbb háztartásba egy-két óra erejéig a McCallister család, azaz a Reszkessetek, betörők! főszereplői. A New York Times most szakértőkkel együtt egy különleges nyomozásba kezdett, hogy kiderítsék, milyen gazdag is lehet a fikciós família, hiszen elég egy pillantást vetnünk hatalmas házukra, hogy egyértelművé váljon, tehetős emberekről beszélünk.

De még mennyire! A riport, valamint a Federal Reserve Bank közgazdászai arra jutottak, hogy McCallisterék valószínűleg Chicago felső 1 százalékába tartozhatnak, hiszen ekkora otthont 1990-ben tényleg csak a város leggazdagabbjai engedhettek meg maguknak. Bár a filmekben nem esik szó a szülők munkájáról, a számítások szerint 106 (napjainkban 230) millió forintnak megfelelő jövedelemmel büszkélkedhettek.

Ennek ellenére mégsem ők a család igazán vagyonos tagjai: ezt a címet Rob bácsi happolta el előlük, aki a történet szerint Párizs belvárosában, egy Eiffel-toronyra néző lakásban lakik, de ő volt az is, aki a teljes rokonságnak kifizette a karácsonyi (valamint első osztályú) repülőjegyeket.