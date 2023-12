A férfi főszerepet Nicholas Galitzine játssza.

Fotó: Ian West / Northfoto

Jövőre érkezik az Amazon Prime kínálatába a The Idea of You című film, amely egy One Direction-, pontosabban egy Harry Styles-fanfiction adaptációja.

A főszerepet, a 40 éves, elvált anyuka Soléne-t Anne Hathaway játssza, aki a történet szerint elkíséri tinilányát a Coachella zenei fesztiválra, ott ismerkedik meg a népszerű fiúbanda, az August Moon 24 éves énekesével, Hayes Campbell-lel. Természetesen a Nicholas Galtzine által alakított popsztár, valamint a galériatulajdonos egymásba szeretnek, de kapcsolatuk a fiatal hírneve, valamint a köztük lévő közel 20 évnyi korkülönbség miatt nem alakul egyszerűen…

A film premierje jövő májusban esedékes, addig azonban pár képkockát már láthatunk belőle, a streamingszolgáltató ugyanis most egy 2024-es kínálat-kedvcsinálóval lepte meg a nézőket.