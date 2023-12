Az énekesnő hálás családjáért, szeretteiért.

Hosszú üzenetben köszöntötte követőit karácsony alkalmából Radics Gigi. Az énekesnő Instagram-oldalán tett közzé egy dalt a saját előadásában, valamint az ünneppel kapcsolatos gondolatairól írt.

Jobb adni, mint kapni! És most nem csak az ajándékozásra gondolok, hanem a szeretetre, ami összeköt bennünket. Próbáljátok mindig a szeretteitek számára egyértelművé tenni, hogy mennyire fontosak is ők számotokra

– kezdte a Dancing with the Stars idei évadának legjobb női táncosa, majd kiemelte, az igazán fontos dolgok a hétköznapokban is velünk vannak, például az ember családja. Soraiban kitért volt párjára, gyermeke édesapjára, Mikus Áronra is.

„Végtelenül hálás vagyok Istennek, hogy nap mint nap, amikor felébredek a kislányom gyönyörű arcát láthatom, boldog emlékezetes pillanatokkal próbáljuk megtölteni gyermekkorát. Hálás a szívem, mert láthatom a szüleimet boldog nagyszülőként a tesómat nagybácsiként az egyetlen nagymamámat dédiként… a legjobb barátomat és párját most már Bella barátaiként, akikkel imád játszani… Áront, gyermekem apját, aki nap mint nap bebizonyítja, hogy jobb apukája nem is lehetne a kislányomnak. Ezekért a pillanatokért érdemes élni” – fogalmazott Radics, majd bejegyzése zárásaként még háláját fejezte ki a közönségének, valamint zenekarának is.