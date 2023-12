Fiának szeretett volna bizonyítani.

Fotó: TV2

Szerda este három játékosnak, köztük Sánta Lászlónak is véget ért a Farm VIP. A színész könnyes szemmel búcsúzott a társaitól és a műsortól, ahová nem titkoltan óriási bizonyítási vággyal érkezett.

„Elsősorban a fiamnak akartam megmutatni, hogy egy erős férfi vagyok, vele együtt a szüleim is büszkék lehessenek rám. Tizenöt másik ember mellett is ki tudok tűnni, fel tudnak rám figyelni azokkal az értékekkel, amit képviselek. Időről időre tényleg bebizonyosodik, hogy sokkal többre képes az ember, mint amit kinéz magából. Egyébként is van bennem egy kishitűség, biztosan azért lettem színész, hogy folyton visszajelzéseket kaphassak. Viccet félretéve, ez egy olyan hely vagy buborék, ahol biztonságos keretek között nagy mértékben tudod bővíteni a határaidat” – kezdte a Borsnak Sánta, aki azt is elárulta a lapnak, mire költötte volna a 14 millió forintos fődíjat

„Nekem is nagyon jól jött volna a főnyeremény.

Lakáshitelem van, és a házon is van bőven mit csinálni.

Sok-sok év múlva ezt az ingatlant úgy szeretném átadni a kisfiamnak, hogy tehermentes legyen.”

Ennek ellenére persze már azért is hálás, hogy egyáltalán a műsor részese lehetett, mint mondta, így is nyertesnek érzi magát.