Boldognak és kiegyensúlyozottnak érzi magát.

Horváth Éva idén nyáron visszalátogatott hazánkba, aki férjével és két gyermekével, Kristóffal és Alexszel huzamosabb időt töltött Balin, Indonézia egyik legnépszerűbb üdülőhelyén. Az egykori szépségkirálynő már itthon, november 23-án ünnepelte a 45. születésnapját. Elmondása szerint büszke és boldog családanya, olyan, aki jól érzi magát a bőrében. Most a korral és az anyasággal járó tapasztalatairól mesélt a story.hu-nak.

Arra készültem, hogy a szoptatás teljesen megváltoztatja majd a testemhez való viszonyomat, de az, hogy hagy nyomot a testen, butaság. Tény, az enyém sem tökéletes, nem ugyanazt látom a tükörben, mint a harmincas éveimben. De ezt sokkal inkább a kornak tudom be. Van, amin nem lehet változtatni, fiatalabb már nem leszek, de ettől még nem kell, hogy boldogtalanul éljem meg a testem változását. Főleg, hogy lélekben még mindig csak 35-nek érzem magam.

Hosszú évek óta kiegyensúlyozott, és bár most is Magyarországot tartja az otthonának, kétlaki élete miatt Baliért is rajong. A tél, a karácsony azonban a hinduknál ismeretlen fogalmak, ezért most is itthon tölti a családjával az ünnepeket.

„December 9-én érkeztünk, hogy az év végét a nagyszülőkkel együtt töltsük, és januárig maradunk. Balin a hinduk nem ünnepelnek keresztény ünnepeket, és mivel mi vagyunk a kívülállók, nekünk kell ehhez alkalmazkodnunk. Voltak évek, amikor még fáradhatatlanul kerestem a csokimikulást, de egy darabot nem találtam soha, és mára feladtam. Inkább minden évben hazajövünk.” – fogalmazott a modell.