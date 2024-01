Nem hibáztatjuk őket érte.

A jelek szerint továbbra sem kedveli igazán a hideget és az ünnepekkel járó őrületet a Walhberg házaspár.

Az 52 éves színész és felsége, Rhea Durham idén is a Karib-térségben töltik gyerekeikkel a mostanra rendszeresnek nevezhető év végi pihenőjüket. Ennek nemcsak a család, hanem a rajongók is örülnek, hiszen az évnek ebben a szakaszában kaphatják meg az éves Walhberg-adagjukat, mivel a színész ilyenkor félmeztelenül, duzzadó izmait megvillantva flangál a koktélbár, a napozóágy és a tengerpart között. Mi tagadás, valóban kirobbanó formának örvend a színész így ötven felett is, amikor a tengerből félistenként kiemelkedve felfedi kockás hasát.