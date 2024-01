Kritikából és dicséretből is kijut a naptárdívának.

Mostanra megszokhattuk, ha január, akkor menetrendszerűen érkezik Kiszel Tünde legújabb naptára, amelyből már egy kis ízelítőt is kaphattak a rajongók. A naptárdíva az idei kiadás tematikájául a 100. évfordulóját ünneplő Disney-t választotta, így többek között a Jégvarázs című rajzfilm Elzájaként, Barbie babaként, Pocahontasként, és Piroskaként is visszaköszön majd a fotósorozaton. A story.hu-nak adott interjújából most azt is elárulta, hogy leperegnek róla a rosszindulatú megjegyzések a kommentelőktől.

Az az érdekes, aki megosztó, nem?

– jelentette ki Kiszel, aki egyebet nem szeretett volna ezzel kapcsolatban nyilatkozni, de úgy véli, az idei naptára is nagy sikernek fog örvendeni.

Rengeteg pozitív visszajelzést kapok, sokan vásárolják, és persze ajándékba is adok belőle, úgyhogy abszolút elégedett vagyok az eredménnyel

– mondta.