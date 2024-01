Kevesebb játékidővel ugyan, de szerepelt az Aquaman 2-ben.

A 2023-as év egyik utolsó nagy dobásának szánt blockbustereként megjelent az Aquaman folytatása, amely a DC filmes univerzumának egyben utolsó felvonása lett. Bár a premierjét többször is eltolták, még ez sem dobhatott mentőövet a Jason Momoa főszereplésével készült mozinak, ami a rajongók félelmeit beigazolva nem hozta a kellő színvonalat.

Ennek tényét persze az is árnyalja, hogy jócskán rányomta a bélyegét a Johnny Depp – Amber Heard-botrány, aminek hatására Deppet több franchise-ból is menesztették az ellene felhozott vádak miatt, az őt perlő színésznő azonban visszatérhetett szerepében az Aquaman 2-ben. Korábban egyébként rajongók tömege jelezte az X-en (korábbi Twitteren), hogy ha a színésznő benne lesz a folytatásban, akkor egy fillért sem fizetnek a jegyekért. A stúdió végül alaposan lecsökkenttette a játékidejét Heardnek – bár James Wan rendező korábban azt nyilatkozta, eredetileg is kevesebb szerepet szánt a karakternek. Ezzel együtt a színésznő háláját fejezte ki a követőinek, amiért végig kitartottak mellette.

Ennyi idő után az Aquaman 2 végre megjelent. Köszönöm a rajongóimnak a túláradó támogatást és szeretetet Mera visszatérése okán. Nagyon szépen köszönöm!

– írta Heard a képek mellé.