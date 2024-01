Az 56 éves műsorvezető számára az unokája is olyan, mintha a gyermeke lenne.

Kendőzetlen őszinteséggel vallott a családbővítéssel kapcsolatos érzéseiről Stohl András. A Párharc és a Dancing with the Stars műsorvezetője 56 évesen öt gyermek büszke édesapja: Luca 31, Rebeka 25, Franciska 15, András 9, a kis Bella Julianna pedig másfél éves. Mint mondja, meglátása szerint nagyjából ez az egészséges határa a gyermekvállalásnak, ezért újabb babaprojektbe már nem is vágna bele.

Én úgy számoltam, hogy 70-75 között leszek, amikor Bella olyan 15-20 éves lesz, és akkor még tudok teljes értékű partnere lenni. De azt gondolom, hogy tényleg ez a lélektani határa. Viszont aki hatvanévesen akar gyereket, csinálja

– jelentette ki a tévés a Beköltözve Hajdú Péterhez című YouTube-műsorban, majd azt is elárulta, hogy felesége, Vica így érzi teljesnek családjukat, ezért több gyermeket nem vállalna.

Legalábbis egyelőre nem. Most már Veca is tudja, hogy ez mivel jár. Nekem muszáj dolgoznom. Ahogy Évánál és Ancsinál, a 98 százaléka rá marad. Ő csinálja, ő működteti anyaként és háziasszonyként is

– tette hozzá Stohl, kitérve arra, hogy Luca lányától született unokáját, Rózát jóformán a hatodik gyermekének tekinti. Legkisebb gyermeke, Bella és unokája között csupán 9 hónap a korkülönbség.