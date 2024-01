A 27 éves, Emmy-díjas színésznő nemrég az új filmjének moziplakátját és premierdátumát osztotta meg az Instagramján, majd kisvártatva rá megfejelte azzal, hogy mindenkit kikövetett, beleértve Tom Holland profilját is, akivel a Pókember-filmek kapcsán ismerkedtek meg, és már több éve alkotnak egy párt.

Zendaya magyarázatot még nem adott a hirtelen jött tisztogatásra, de rövidesen két filmmel is jelentkezni fog: egyik a sokak által várt Dűne folytatása, illetve utóbbi a Challangers – Kihívók című teniszdráma. Az amerikai ET Online szerint az új megjelenésekhez lehet köze a közösségi médiában történt szelektálásnak, és remélhetőleg hamarosan annak okát is megtudhatjuk.