Gyanús alakokat látott a környéken.

Ahogy azt mi is megírtuk, Vajna, azaz most már Palácsik-Ráthonyi Tímea közösségi oldalán örömmel jelentette be az év vége felé, hogy hozzáment feleségül a milliárdos Ráthonyi Zoltán üzletemberhez az Egyesült Államokban.

A Los Angelesben élő üzletasszony most 24 óráig elérhető Insta-sztorijában hívta fel a környék lakóinak figyelmét arra, hogy az időjárási viszontagságok miatt áramkimaradások vannak, így az otthonok biztonsági rendszerei nem működhetnek megfelelően. Aggodalma ugyanakkor nem alaptalan, hiszen beszámolójából kiderül, hogy nemrég kétes alakokra lett figyelmes a szomszédságában.

Megszaporodtak a betörések most, hogy nem működnek a kamerák és a riasztók. Mi is éppen most láttunk három símaszkos alakot, ahogy a házunkat méregette. Kérlek, legyetek óvatosak, főleg azok, akik a Golden Globe-on vesznek részt!

– írja posztjában Andy Vajna korábbi felesége.