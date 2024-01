A színész nem tartja egyszerűnek a fiatal tehetségek helyzetét.

Gálvölgyi János pályafutása alatt számos tévéjátékban, sorozatban és az RTL-en futó Heti Hetes oszlopos tagjaként szerepelt. Mivel fiatal színészként neki is a televízióban való szereplés hozta meg az országos ismertséget és népszerűséget, így kiforrott véleménye van arról. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész az Újbudai Nagykávéház című műsorban többek között arról beszélt, hogy szerinte jelenleg a pályakezdő kollégái jóval nehezebb helyzetben vannak, mint annak idején ők voltak.

Olyan tehetséges kollégáim vannak, akik be sem jutnak a tévébe. Ha be is jutnak, elmennek a farmra zabot hegyezni vagy a dzsungelbe bogarat enni. Az én korosztályomban minden héten háromszor voltunk valamilyen tévéjátékban. Ma meg A Nagy Ő-ért versengek tripla szájú asszonyok! Megáll az ember esze, hogy ez a magyar kultúra. Vagy jobb nevű kollégáim bokszolnak... Hát el tudja azt képzelni, hogy a Somlay Artúr és a Csortos Gyula bokszolnak vagy elmennek a Farmra?