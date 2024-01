Tenerifén nyaral a család.

Elképesztő módon rohan az idő, hiszen lassan már kétesztendősek lesznek Rúzsa Magdi hármas ikrei, Lujza, Keve és Zalán. Az énekesnő jól láthatóan élete legboldogabb korszakát éli: legutóbb meghitt karácsonyukról is posztolt, ahol egy nem mindennapi ajándék is helyet kapott a karácsonyfa alatt. Most Spanyolországban töltött nyaralásukról osztott meg képeket a követőivel, amiken a három kis testvér látható, amint a tengerparton játszanak.

És Zaki fakanala, azaz TÁTÁ!!! eljutott Tenerifére is. Boldogok vagyunk! Egy darabig megpihenünk a nagy öltöztetés/vetkőztetésektől

– írta Rúzsa Magdi az Instagram-bejegyzésben.