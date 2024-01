Nem titkolja, hogy boldog.

Véget vetett a találgatásoknak: Balogh Edina bevallotta, hogy egy párt alkot Szabó Simonnal, akivel a TV2 Farm VIP című műsorában került közelebbi kapcsolatba. A Barátok közt egykori szereplője azt mondja, hálás a sorsnak, amiért megismerhette a színészt, aki sokat segített neki abban, hogy átvészelje a forgatást, ami miatt hetekre távol került a családjától.

„Nehéz megmondani pontosan azt a pillanatot, amikor rádöbbentem, hogy ez már más. A baráti beszélgetések átcsaptak más típusú beszélgetésekbe; éreztük, hogy több van köztünk, mint barátság. Az én életemben ez nagyon nagy dolog, mert Krisztiánnal tizenegy éven át az értékrendem szerint monogám kapcsolatban éltem, még csak nem is nézelődtem. [...] Ahhoz el kellett indulnom a válás útján, végig kellett járnom, ami nem volt annyira könnyű. De hozzá kell tennem, hogy jóban vagyunk Krisztiánnal, és jól kezeljük a helyzetet. Lelkileg szabad voltam már” – nyilatkozta a Hot! magazinnak Balogh, akinek szavait a Bors idézte.

A festőnő arról is beszélt, hogy az hozta közel őket egymáshoz, hogy mindkettőjüknek vannak gyerekeik.

Tudtam, hogy már nem egy barát, sokkal többet jelent nekem, és sokkal nagyobb igényem van rá, és neki is rám. Elkezdtünk randevúzni, talán így tudnám a legjobban kifejezni. És hogy most hol tartunk? Merész lenne kijelenteni, hogy tudom. Egyelőre kezdeti, friss az egész mindkettőnk életében, ennél mélyebben nem is beszélnénk erről, mert nincs itt az ideje. De egy pár vagyunk, nem cáfolom. Ha azt tenném, nem mondanék igazat. Sokan kerülnek hasonló helyzetbe, és sokan meg is osztják velem. De ahhoz, hogy mi közös élményeket gyűjthessünk, és mi is szabadon megélhessük a kapcsolatunkat, az is fontos, hogy tisztázzam a helyzetünket