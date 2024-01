Az elmúlt évtizedekben nem adta meg magának azt a pihenést, amire szüksége lett volna.

Thaiföldön töltötte az elmúlt heteket családjával Rubint Réka, aki úgy érzi, ennek az utazásnak köszönhetően megkapta azt, amire évek óta vágyott – az igazi pihenést, feltöltődést, amelyet nagyon sokáig megvont magától. A fitneszlady a szeretteivel az ünnepeket is Phuket egzotikus szigetén töltötte, az ott töltött napokat végig dokumentálta rajongóinak, s az utazás végén egy „összefoglalót” is közzétett, melyben többek között azt is leírta, hogy a munkából még sosem maradt ki ilyen hosszú időre.

Egyszerűen nincsenek szavak arra, amit érzek. Annyira, de annyira hálás vagyok! Talán életemben nem töltöttem ennyi időt munka nélkül, mint az elmúlt hetekben. Most érzem csak igazán, hogy mennyire szükségem lett volna arra a pihenésre, amit az elmúlt években/évtizedekben nem adtam meg magamnak... Na de most bepótoltam és készüljetek, mert egy EXTRA TURBÓ Rékát kaptok vissza!

– ígérte követőinek a háromgyermekes édesanya, aki egyúttal az utazás legemlékezetesebb pillanatait is kiposztolta. Leginkább smink nélküli arca miatt intéztek hozzá dicsérő szavakat.