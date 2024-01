Vegán vs. húsevő.

Nem mindennapi emberkísérletnek vetette alá magát egy New York-i ikerpár: megnézték, mi történik az egészségükkel akkor, ha az egyikük mindenevő étrendet követ, másikuk pedig vegán életmódra vált.

A 23 éves egypetéjű ikrek, Jevon és John Whittington szinte mindenben egyformák: egyezik a testmagasságuk és a testsúlyuk, ráadásul az ételek között sem válogatnak, ugyanazt fogyasztják. Vagyis fogyasztottak addig, amíg a tudomány kedvéért teljesen meg nem reformálták étrendjüket. Míg John vegán lett, azaz lemondott minden állati eredetű összetevőről, vagyis a húsról, tojásról és a tejtermékről, addig ikertestvére, Jevon mindenevőként mindezt bőséggel fogyasztotta. A 2022 májusa és júliusa között végzett kísérletben, amelyről a Netflix You Are What You Eat: A Twin Experiment címmel műsort is készített, összesen 22 egypetéjű ikerpár vett részt.

Mindkét csapat étrendjét úgy állították össze, hogy az zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű termékekben is bővelkedjen, viszont megvonták az alanyoktól a cukrot, a feldolgozott élelmiszereket és a finomított keményítőt. Whittingtonék emellett ugyanazt az edzéstervet követték, a változás szembetűnő volt nekik.

Míg John testzsír százaléka 11,1% volt és 62,2 kilót nyomott a vegán diéta kezdetén, addig húsevő testvérének, Jevonnak a kísérlet elején 11% volt a testzsír százaléka és 62,8 kilót mutatott alatta a mérleg. A vegán fiatalember azt mondja, már egy hét után hiányzott neki kedvenc csirkeszárnya, de éhségét csak alternatív húskészítményekkel csillapította, például zöldségburgerrel és növényi alapú sült csirkével.

A húst is tartalmazó étrend miatt Jevon több mint 3 kiló izmot szedett magára a nyolchetes kísérlet végére, testvére azonban 1 kilót hízott. Az egészséget tekintve a vegán étrend ugyanakkor jobbnak bizonyult: 20%-kal csökkentette az inzulinszintet, és 12%-kal csökkentette a „rossz” koleszterin (LDL) szintjét. A szakértők szerint azonban mégsem a szigorú vegán életmód ajánlott, hanem az, hogy több növényi alapú ételt fogyasszunk.

Whittingtonék az eredmények ellenére visszatértek régi szokásaikhoz, de vörös húst és tejtermékeket már nem esznek olyan sokszor.



Nagyjából egész életünkben ugyanazt ettük. Rengeteg rizst, csirkét, halat és rákot fogyasztottunk, a legtöbben meg sem tudtak különböztetni minket. Edzeni tizenkét évesen kezdtünk, testépítő apánknak köszönhetően. Neki köszönhetjük fittségünket

– magyarázta John.

Íme egy részlet a You Are What You Eat: A Twin Experiment című Netflix-műsorról.

