Máris nagy sikert jósolnak a könyvnek.

Keanu Reeves nemrég a Good Morning America műsorában jelentette be, hogy egy szívéhez közel álló és különleges projektje ért a végső fázisba. Ugyanis a tervek szerint idén nyáron megjelenteti az első regényét, amin China Miéville brit fantasyíróval közösen dolgoztak – írja a People.

A regényt a BRZRKR című képregénysorozat ihlette, amit a John Wick-filmek sztárja először 2021-ben, Matt Kindttel és Ron Garneyval közösen adott ki.

Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy végre bejelenthetem: az egyik kedvenc írómmal, China Miéville-lel dolgoztam együtt a The Book of Elsewhere című regényen. A sorozat egy halhatatlan harcos korokon átívelő harcának történetét meséli el. Annyira imádom a BRZRKR világát, hogy szerettem volna még jobban felfedezni, és úgy gondoltam, ennek az egyik legjobb módja egy regény.