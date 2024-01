Tavaly ősszel induló Instagram-realityjében beszélt először Kulcsár Edina arról, hogy férje, G.w.M depresszióval és egyensúlyzavarral küzd. A zenész ennek következtében két hónapnyi pihenőre is kényszerült, melynek egy részét kórházban töltötte. G.w.M a Blikk felkeresésére most tiszta vizet öntött a pohárba, mesélve az elmúlt időszak nehézségeiről.

Mint azt korábban is említette, a bal egyensúlyközpontja teljesen leállt, ami miatt folyamatosan szédült. A rapper elmondása szerint sokszor a telefonjára se tudott ránézni, mert attól is rájött a hányinger, és a betegség gyakorlatilag így minden tervét keresztülhúzta.

Egy kedves és hozzáértő professzor asszonyhoz kerültem, aki előírta, hogy pihennem kell, nem vállalhatok fellépéseket

– árulta el a lapnak G.w.M, aki többnyire be is tartotta az orvosa utasításait, ám ahogy fogalmaz, honvágyat érzett a színpad iránt, ezért ilyen állapotba is elment a korábban leegyeztetett rövid fellépéseire. Az egészségügyi problémája miatt kényszer pihenőjét töltő rapper alkotással igyekezett elütni az időt, ezért rövidesen elkészül az újabb albumával.

Egy művész karrierjében vannak mélységek és magasságok, de hiszem, hogy kellenek is ezek a hullámvölgyek. Akadtak magánéleti problémáim, amikről nem szeretnék beszélni, de nagyon megviselt, és mire sikerült összeszednem magam, jött a betegség, ami miatt még mélyebbre kerültem. Most érzem azt, hogy sikerült ebből kijönnöm és készen állok a folytatásra.

– magyarázta a zenész, akinek az elmúlt időszakban a legnagyobb támasza felesége, Kulcsár Edina volt.

Hozzátette, öngyógyító embernek tartja magát, aki elvonul és alkot. Mint mondta, gyermeke édesanyja az egyetlen ember, aki képes ezen áttörni, de a családja, a barátai és a rajongói is sokat segítettek a felépülésében.

Tudatos és felelősségteljes családanya, aki ha kell, képes észhez téríteni. Én szeretek nagy lábon élni, de ő sokszor jelzi, nincs erre szükség. Érzem magamon a változást: sokáig egy veszett rapsztár voltam, mostanra viszont javuló tendenciát mutatok

– fogalmazott a rapper párjáról.