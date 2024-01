Várhatóan azonnal a slágerlisták élére is kerül.

Bár a zenerajongók számára a péntek reggelek mindig izgalmasak – az előadók javarészt erre a napra időzítik új dalaik és lemezik megjelenését – január 12-e kicsit mégis más volt mint a többi,

ezen a pénteken ugyanis visszatért Ariana Grande, aki közel négy éve nem adott ki szoló dalt.

Legutóbb egy évvel ezelőtt hallhattuk őt The Weeknd mellett a Die For You remixében, saját albumot azonban 2020. október 30-a óta nem adott ki. Ehhez persze sok minden hozzájárult – részben az akkor még javában tomboló világjárvány, részben pedig az, hogy a Positions című lemeze finoman szólva sem aratott töretlen sikert.

A 30 éves énekesnő azonban tavaly ismét stúdióba ült, minek köszönhetően a mai napon meg is jelent új albumának első kislemeze a „yes, and?” A dal teljesen eltér az Arianatól eddig megszokott stílustól, zeneileg az inkább a house vonalat képviseli, hangzásilag pedig Beyoncé Renaissance albumához illetve Madonna Vogue című szerzeményéhez lehet hasonlítani.

A dallal Grande egyébként rosszakaróinak üzen, akik szerint nagyon nincs rendben az énekesnő új kapcsolata.