Családja körében ünnepelt.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Nádai Anikó alig néhány napja, egészen pontosan január 11-én töltötte be a 35. életévét. A jeles nap alkalmából a Reggeli vendégeként azt is elárulta, hosszú és aktív életre vágyik. A műsorvezető nagyon reménykedik abban, hogy szeretett nagyapja fittségét örökölte, aki elképesztő módon a 95. életévében járva is aktív, ráadásul ő a legidősebb ember a faluban, ahol él.

Mint kiderült, Nádai férjével, Hajmásy Péterrel tavaly ugyan belekezdett álmaik otthonának megépítésébe, de idővel Olaszországban szeretnének megöregedni, amint közös gyerekük, Alex és a műsorvezető előző kapcsolatából született Patrik kirepül a családi fészekből. Az Árulok című nyomozós realityben is feltűnt édesanya most közösségi oldalán posztolt egy, a születésnapján készült fotót, amit szerettei körében ünnepelt.