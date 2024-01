Egy régóta húzódó sérülés miatt kellett műtsék.

Szabó Szabolcs Achillest, azaz Szabyestet már a Farm VIP idei évadában is mindig térdrögzítőben láthatták a nézők, nemrég viszont a közösségi oldalán a kórházból osztott meg képeket. Mint kiderült, a 31 éves zenész még 2017-ben sérült meg, amikor ráestek a térdére. Sokáig nem vett tudomást ennek tényéről, de az utóbbi időkben kiújulni látszott az egykori sérülés, ezért beavatkozásra volt szükség, amit a TV2-s műsor után most megejthetett. A Ripost felkereste a versenyzőt, hogy helyzetjelentést adjon az állapotáról.

Keresztszalag szakadásom volt, de a röntgen során kiderült, hogy mellette súlyos porcleválás, oldalsó szalag sérülésem és üvegporcom van. Így egy viszonylag komoly műtéten kellett átesnem, komplett térdoperációt kaptam, jelenleg csavarok tartják a térdem. Csütörtökön meg is műtöttek, az orvosom szerint minden jól ment, és már járókerettel sétáltam is a műtét után. Szóval ahogy máskor, most sem tudok nyugodtan ülni. Az orvosok szerint szerencsére két nap múlva már haza is mehetek