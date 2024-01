Egy 90 éves dédnagymama lett Nagy-Britannia legidősebb női dobosa, aki személyesen a Simply Red nevű együttes egyik alapító tagjától kapja a leckéket. Barbara McInnis úgy érzi, most olyan, mintha visszapörgetné az idő kerekét, köszönhetően az oktatójának, a 66 éves Chris Joyce-nak, aki 1985–1991 között a legendás brit popegyüttes sztárja volt.

A nyugalmazott igazgatónő bevallotta, hogy nem volt rajongója a Simply Rednek, amikor nagyjából két évvel ezelőtt először foglalt órákat a híres ütőhangszeresnél. De azóta nagy hatással van rá Chris játéka, akinek a munkássága a zenekar Holding Back the Years és If You Don't Know Me By Now című slágereiben is visszaköszönnek. Barbara ennyi idősen is szenvedélyes a zene iránt, ami nemcsak a lelkét, de a testét is fiatalon tartja. Íme: