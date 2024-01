A Kőgazdag fiatalok sztárja vagyonokat költött eddig a testére.

Tuvic Aleksandrát a nézők először a Nagy Ő-ből ismerhették meg, amikor Tóth Dávid szívéért versengett, azóta pedig szerepelt még a Farm VIP-ben és a Kőgazdag fiatalok című műsorban is. A 26 éves fiatal nő már akkor sem csinált titkot abból, hogy a plasztikai műtétek megszállottja, és vagyonokat költ beavatkozásokra, ám most úgy tűnik, egy jó darabig biztosan nem fekszik kés alá.

Kész vagyok! Minden meg van csinálva, miért kérnék még nagyobb melleket vagy karakteresebb arcot? Félévente járok botoxra, de egyébként minden véglegesen van megoldva: az ajkaimba sem felszívódó anyagot tettek, az arcomat is saját zsírral töltötték fel. Most várom, hogy majd a korosodás hozza a következő teendőket. De addig is, hála istennek, most erre nem kell költenem