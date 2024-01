Ma is népszerűek az interneten az ún. Get Ready With Me (GRWM-), azaz „Készülj el velem”-videók, amivel a jelek szerint a közösségi médiát csak elvétve használó Jennifer Aniston is tisztában van. A Jóbarátok című sorozat sztárját a napokban megtartott Critics Choice Awards gálára való készülődés közben örökítették meg, a felvétel pedig több szempontból is érdekes.

Ritkán lehet látni, hogy az 54 éves színésznő hogyan viselkedik a kulisszák mögött, a friss videóból azonban az is kiderül, hogy az sem zavarja, ha jóformán egy szál semmiben kell odaülnie a sminkszékbe, hogy sminkese, Angela Levin felvigye az arcára a különböző termékeket. Aztán belebújt különleges öltözékébe is, amely ezúttal is fekete volt, és amellyel magára szegezett minden tekintetet a vörös szőnyegen.

S íme az a pillanat is, amikor azt hitte, tényleg senki nem figyeli. Szemüveggel, rágózva.