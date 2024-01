Úgy érezték, megérett a kapcsolatuk erre a döntésre.

Még 2022 novemberében derült ki, hogy válását követően újra rátalált a szerelem Janicsák Vecára, aki azóta nem sokat osztott meg párkapcsolatáról. Ahogy azt a hot! magazinnak kifejtette, ez tudatos döntés volt, mivel nincs mit bizonygatnia. Elmondása szerint nagyon jól működik a kapcsolatuk új szerelmével, aki rendkívül introvertált, de tudnak extrovertáltan is viselkedni, ha egymásról van szó.

Szuper, hogy hagyjuk egymást élni meg lélegezni, ami számomra nagyon fontos, és azt látom, hogy a páromnak is. Éppen mostanában költöztünk össze, most jutottunk el erre a pontra. A kapcsolatunk megérett erre. Mindketten úgy éreztük, ez megkönnyíti az együtt töltött minőségi időt is. Ha egy héten csak egy napot, egy estét, de tényleg minőségben, ketten tudunk tölteni, az nagy dolog. És mivel neki is van gyermeke, nekem is, így ezért ők így együtt is vannak nálunk, meg felváltva is