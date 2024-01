Van, aki nagyon szereti és van, aki nem érti, hogy mások miért szeretik annyira. A harmadik kategóriába tartoznak azok, akik még nem látták. A Coen-testvérek (Joel David Coen és Ethan Jesse Coen) A nagy Lebowski című filmjéről van szó, amely ahogy az igazi kultfilmekkel megesik, nem kasszasikernek indult, csak később került a műkedvelő rajongók oltárának kiemelt helyére.

Fotó: IMDb Részlet A nagy Lebowski című filmből

Huszonhat éve, 1998. január 18-án mutatták be először az egyesült államokbeli Sundance Filmfesztiválon. Február 26-án volt a New York-i premier, és március 6-tól adták az amerikai mozikban, Magyarországon szeptember 24-én debütált.

A nagy Lebowski egy könnyed vígjáték, amely azonban sok mindenről szól, vagy inkább sok mindenről szólhat (életérzés, filozófia, vallás, társadalomkritika) azok számára, akiket beszippantott a bowlingozással keretezett, Raymond Chandler krimivilágát idéző történetvezetés.

Az alapszituáció pofonegyszerű: a főszereplő Töki (az amerikai eredetiben Dude, akit Jeff Bridges alakít) egy negyvenes évei második felét taposó hippi, aki csapzott hajjal, papucsban, köntösben és napszemüvegben botorkál laza eleganciával a vegyesboltban. „Nem mondom, hogy hős, mert mi is a hős?” – hangzik el az ismeretlen narrátortól. Egy nap, még mielőtt leguríthatna kedvenc italából, a Fehér Orosz koktélból egy pohárral, majd a nappalija szőnyegén meditálhatna Creedence Clearwater Revival kazit hallgatva a szokásos másnapi bowlingozás előtt, kellemetlen meglepetésbe botlik otthon. Két tahó fazon várja, akik szembesítik nem túl tágas bungalója WC-csészéjével. Mint rövidesen kiderül, (egyrészt fogalmuk sincs a bowlingról, másrészt) összetévesztették a város egyik leggazdagabb fickójával, akit történesen Lebowskinak hívnak, akárcsak Tökit. De késő, a kár felbecsülhetetlen. Az egyik tompa fickó lepisili Töki kedvenc szőnyegét, amely remekül illett a szobához. Innen indul a sztori.

Tökinek a barátai is fura szerzetek, az egyik a fegyvermániás, állandóan a vietnámi háborúról karattyoló Walter (John Goodman), és a csendes, legtöbbször letorkollt Donny (Steve Buscemi). Mindig együtt járnak bowlingozni; előbbi meggyőzi Tökit, keresse meg a gazdag Lebowskit, és kérje rajta számon, hogy miatta pisilték le a szőnyegét, amely...nagyon fontos...mert remekül illett a szobához. Töki még nem sejti, innentől kezdve egymás után peregnek az események, amelyek magával sodorják, anélkül hogy azokat érdemben irányítaná tudná.

A nagy Lebowski a helyzetkomikumok és poénok, örökké idézhető dumák („A Töki kibírja”, „Szarok bele Töki, menjünk bowlingozni”) tárháza, tele szürreális, de szerethető szereplőkkel.

Én úgy látom, a Töki valóban tanúsít egyfajta bölcsességet, amelyet én »a Köröm Bölcsességének« szoktam nevezni; ez az a bölcsesség, amelynek köszönhetően a körmünk és a hajunk nő, a szívünk ver és a beleink mozognak. Ezek a folyamatok nap mint nap végbemennek, csak épp nem feltétlenül tudjuk hogyan – hogy honnan tudjuk, hogyan kell csinálni, mégis kiválóan csináljuk. Számomra ez nagyon tökis dolog. Nem mintha a Töki valami okostojás lenne. Nem tudja ő a tutit, vagy ilyesmi, csak jól érzi magát a bőrében

– írta Jeff Bridges a rajongók által összeállított A nagy Lebowski-könyv előszavában (I'm Lebowski, You're Lebowksi: Life, The Big Lebowski, And What Have You), ami 2008-ban magyarul is megjelent a Cartaphilus Könyvkiadó gondozásában.

Ha ez valakinek semmit sem jelentene, vagy csak csupa zagyvaságnak tűnne, mert még nem látta A nagy Lebowskit, akkor nézze meg, és adjon egy esélyt a filmnek. Aki már látta, és szereti a filmet, keverjen egy Fehér Oroszt, majd nézze meg újra.