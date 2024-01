Hamarosan bárki a híres régészprofesszor bőrébe bújhat.

Fotó: YouTube

A Microsoft csütörtökön megtartotta Developers Direct nevű eseményét, ahol végre több izgalmas címről is lerántották a leplet, köztük a rajongók által régóta várt Indiana Jones and the Great Circle-ről is. A címen már több éve dolgozó svéd Machine Games, – akiknek az új Wolfenstein-játékokat is köszönhetjük – feltett szándéka, hogy tető alá hozzák az Indiana Jones-filmekre lehető legjobban hajazó videójátékos kalandot. Ennek érdekében a mostanság olyan népszerű külső nézetes akciójátékokkal ellentétben, mint az Unchartedek vagy az újkori Tomb Raiderek, belső nézetet választottak. A csavar viszont annyi, hogy mivel a készítők nem akartak engedni a filmszerű élményből, ezért az átvezetőkben (és mászás közben) visszavált a játék TPS-be.

A Bethesdás cím történetét tekintve Az elveszett frigyláda fosztogatói és Az utolsó kereszteslovag között játszódik majd 1937-ben, és egy világkörüli hajsza körvonalai rajzolódnak ki, amiben lesz bőven nácigyepálás, fejtörők, és persze az ostorunkat is különféle módon bevethetjük a harcokban. Ahogy azt a közel 3 perces előzetesből láthatjuk, a fejlesztők Harrison Ford fizimiskáját használják, illetve a szinkronhangját a játékos körökben jól ismert Troy Baker kölcsönzi majd. A megjelenés pontos dátumát még nem jelentették be, de azt már tudhatjuk, hogy PC-re és Xbox Series S/X konzolokra fog érkezni, illetve az első naptól a Game Passben is elérhető lesz.