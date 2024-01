Sikerült elérnie tavalyi célkitűzéseit az énekesnőnek.

Hunyadi Donatella az idei Dancing with the Starsban mutatkozott be először a nyilvánosság előtt édesanyja, Kiszel Tünde nélkül. Bár ötödikként végzett a TV2 táncos műsorában, a diplomás énekesnő mégis örül, hogy elérte célját a szerepléssel, és sikerült kilépnie szülője árnyékából, hogy végre önmagáért legyenek kíváncsiak rá. Hunyadi a Meglepetés magazinnak elárulta, milyen fontos szerepet töltenek be életében a szerencsehozó tárgyak és a hitvilág.

Megtapasztaltam már, hogy amikor a szerencsehozó karkötőm nem volt rajtam egy lényeges eseményen, akkor valóban rosszul alakultak a dolgok. Ezt a karkötőt egy számomra fontos személytől kaptam, ezért áll nagy becsben nálam.

– kezdte mondandóját az énekesnő, majd így folytatta:

Az új évet viszont nem kabalával, nem talizmánnal köszöntöm, hanem imával. Hiszek a fohász erejében, a hétköznapjaimnak is a része. Újévkor megköszönöm a Teremtőnek az előző évi eredményeket, és elmondom, hogy mit szeretnék, hogyan alakuljon a következő esztendőm. Mindez bevált, hiszen például a 2023-as esztendőben is több jót kaptam, mint amennyit egy évvel ezelőtt kértem, vagy akár csak el tudtam volna képzelni.

– jelentette ki.