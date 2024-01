Nick Cannon is üzent az apukának.

Fotó: tiktok

Ha azt hittük, mindent láttunk már, ami a babaváró bulikat illeti, és nem érhet többé már meglepetés minket, nagyot tévedtünk: több millió megtekintéssel pörög most a TikTokon egy videó, amelynek főszereplője öt hölgy, akik közösen ünnepelték meg várandósságukat – gyermekeik édesapja ugyanis ugyanaz a férfi. A jelek szerint ez a legkevésbé sem zavarta a kismamákat, vidáman fotózkodtak együtt, mint egy nagy család.

A mindössze 21 éves rapper, Zeddy Will története eljutott Nick Cannonhoz is, aki tizenkétszeres apukaként, illetve szintén a poliamor kapcsolatok szorgalmazójaként egy jótanáccsal is ellátta kollégáját: sok alvásra és pihenésre, valamint mihamarabbi pszichológus-látogatásra bíztatta a kemény hónapok elé néző Willt.