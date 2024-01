Nem csak az az ütős, amit mondott, hanem saját tequilája is.

Matthew McConaughey és felesége, Camila Alves néhány hónappal ezelőtt saját tequilamárkával szálltak be az alkohol-bizniszbe, melynek múlt héten egy kisebb partit is rendeztek New Yorkban. Az Oscar-díjas színész a Daniel Boulud séf szervezte bulira egyenesen aThe Tonight Show című műsor forgatásáról érkezett, ahol a stúdióban a Pantalones (magyarul: nadrág) márkanév kapcsán egy kisebb műsort adtak szűk nadrágban a házigazdával, Jimmy Fallonnal.

McConaughey a szűk körű rendezvényen beszédet is mondott az új ital kapcsán, amit nem bízott a véletlenre, mint ahogy az sem, amikor Rúzsa Magdolnának és az énekesnő hármasikreinek üzent. A színész állítólag az egybegyűlteknek azt mondta:

Ötféleképpen mérem az italomat. Egy, milyen íze van? Kettő, mennyi időt lett rászánva, mennyire zsongunk tőle? Három, milyen az alvás tőle? Négy, milyenek az álmok? Ötös, milyen a másnaposság? Ez az ital minden szempontból ütős. A legjobb dolog, amit a feleségemmel nadrágban csináltunk!

– viccelődött a háromgyermekes édesapa, aki a tequilájukat már nadrág nélkül reklámozta.

(via PageSix)