Sós karamellás-csokis italt készített a hóból.

„A havas napok azért vannak, hogy chococinót igyunk” – ezeket a szavakat írta Reese Witherspoon ahhoz a felvételhez, amellyel a napokban igencsak felbolygatta a TikTokot. A Doktor Szöszi című filmek szereplője arról készített videót, hogyan készített italt a hóból, amely vastagon állt az autóján.

A 47 éves színésznő lépésről-lépésre bemutatta, hogyan kell elkészíteni a havas „finomságot”, a TikTok-felhasználók azonban korántsem voltak elragadtatva ettől, mondván, hogy a hóban rengeteg bacilus van, és koszos is.

Szóval az elmúlt napokban rengeteg hó esett, ezért úgy gondoltuk, kipróbálunk egy receptet. Először is a havat belekanalaztuk a bögrékbe, majd sós karamellás és csokis szirupot adtunk hozzá, aztán úgy döntöttünk, hogy teszünk bele egy kis cold brew kávét is

– magyarázta a videóban Witherspoon, akinek szemmel láthatóan nagyon ízlett, amit készített.

Később követőinek is reagált. Az első reakcióvideóban elmagyarázta, hogy a hó, amit egy átlátszó bögrében melegített meg a mikróban, nagyon is tisztának tűnik, ezért nem érti, mi lehetne ezzel a probléma. A másodikban arról beszél, hogy feléjük évente egyszer esik a hó, úgyhogy ezért sem akarta kihagyni, majd a harmadikban elárulta: gyerekkorában mindig csapvizet fogyasztott, és nyáron az is megesett, hogy a slagból ivott, mégsincs semmi baja.

(via PageSix)