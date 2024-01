Kembe Sorel ki is akadt ezért.

Kembe Sorel a minap annak kapcsán készített videót a TikTokra, hogy egy hazai híresség 100 ezer forintot kért tőle egy interjúért. A Jóban Rosszban című sorozat egykori szereplője a YouTube-on indított podcastműsorába invitálta vendégként az egyik honi celebet egy kötetlen beszélgetésre, ám az csak akkor ment volna bele a dologba, ha pénzt kapott volna érte. A színész – elmondása szerint – nem hitt a fülének, amikor ezt meghallotta.

Leszakadt az arcom, amikor a vonal végén azt hallottam, hogy az illető százezer forintot kérne tőlem azért, hogy eljöjjön a stúdióba, és szerepeljen a csatornámon. Persze értem én, hogy vannak giga követőbázisú csatornák, ahol kapnak gázsit a vendégek, de... Egyébként Snoop Doggnak akár dollárban, hitelből is odaadnám a száz rugót, mert ő be is hozná a megfelelő nézettséget, de szerintem itthon csak nagyon kevesen vannak, akik ily módon megérik a pénzüket

– fogalmazott a Borsnak a színész, aki elárulta azt is, hogy azt szeretné, ha a beszélgetései később bevételt generáljnának, de „egyelőre csak csordogál némi pénz, vagyis szó sincs arról, hogy kolbászból lett a kerítés, és talán sosem lesz abból.”

Az üggyel kapcsolatos TikTok-videó minden bizonnyal a riportalanyhoz is eljutott, aki aztán a Blikknek küldött levelében mesélte el a történetet az ő nézőpontjából, miután úgy gondolta, hogy Kembe Sorel beszámolója „nem csak polgárpukkasztó, de rémesen egyoldalú is”. Az alany nem más, mint a ValóVilág korábbi győztese, Nagy Alekosz, aki állítja: bármilnemű YouTube-megjelenésért 100 ezer forintot szokott kérni.

„Ezért nem leszek youtuber. Az amatőrizmus egyetemes magasiskolája ez. Hát mit képzel ez! Tudja mindenki nagyon jól, ahol Alekosz megjelenik, ott azonnal országos sajtómegjelenés, országos kattintások, megosztások, országos érdeklődés kezdődik. A nézettségi-hallgatottsági rekord garantált. Legyen az rádió, televízió vagy internet.

A munkáért, a szereplésekért adott pénz a tiszteletről szól. Ennyire nem tisztelt engem, hogy azt képzelte, ingyen leadok neki egy olyan interjút, ami aztán egy hétig menetel a teljes magyar sajtóban? Ha csak egyetlenegy lap átveszi, már az többe kerül, mint százezer forint. Hát mit képzel ez!

Ráadásul nem éjjel kettőkor keressük meg a riportalanyt úgy, hogy » Hé, haver! Január 10-én 17.00-kor várlak a YouTube-csatornámon felvételre « . Hát mit képzel ez! Ha Hajdú Péter ír rám, akkor evidens, hogy tudom, miről van szó. De ő még azt se mondta el, kicsoda-micsoda.

Kérem szépen az, hogy ő ezt így kiadta, nyilvánosságra hozta, döbbenet. Ezzel hitelét vesztette ő is és a csatornája is. Ilyen emberrel senki sem dolgozik szívesen. Mert ma ezt adja ki, holnap pedig mit fog...?! Énelőttem szakmailag és emberileg elbukott. Legyen ez az elrettentő példa minden youtuber számára.

A szándékát végül is elérte, mert az, hogy én itt most megszólaltam, rögtön országos figyelmet fordít a csatornájára. Amiért persze nem fizette ki a 100.000 forintot. Ha még egyszer tőlem valaki megkérdezi, hogy miért nem leszek youtuber, a válaszom ez: mert ilyenek ezek.

A bármilyen nemű YouTube-megjelenésekért a fellépti díjam immáron akkor legyen nyilvános. 100.000 forint. Amúgy két hét múlva is van egy lekötött meghívásom Magyarország talán legbefolyásosabb médiamoguljához, aki a televízió után most már a YouTube-on forgat, én ott is ennyit kértem. Meg is kaptam. Hamarosan látható lesz az is. Ott erről is beszélni fogok majd.