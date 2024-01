Gyermeket vállalni önző dolog, vallja egy 24 éves nő, aki saját bevallása szerint sosem adná fel szórakozásokkal teli, szabad és spontán Los Angeles-i életét csak azért, hogy később, idősebb korában legyen valaki, aki majd ápolja őt.

Abigail Porter pár évvel ezelőtt tette le a voksát a gyerekmentes élet mellett, amivel nincs egyedül: nemrég egy fiatal pár büszkélkedett el azzal, hogy ezzel az életvitellel mennyi pénzt meg lehet spórolni. Porter is hasonlóan vélekedik erről.

„Nekem nem ez az életutam. Nőként belehajszolnak minket az anyaságba: már attól a pillanattól fogva, hogy megszülettünk. Babákat adnak nekünk ajándékba. Gyerekkoromban rettegtem, mert úgy hittem, nincs más opció, nekem is szülnöm kell, ami egyet jelentene azzal, hogy el kell dobnom a szabadságomat. Aztán rájöttem, hogy nincs mitől félnem. Azt is választhatom, hogy nem vállalok gyereket. Sokan kritizálnak ezért. Az emberek azt akarják, hogy felnőttként boldogtalan legyek. Mondják, nem lesz, aki gondoskodjon majd rólam öreg koromban, és hogy megbánom majd a döntésem. De én egy boldog életet akarok, célokkal. Ha esténként kimozdulok, vagy külföldre utazom, az kétszer olyan drága lenne, ha a gyerekeimet is vinném. Én spontán szeretek lenni” – fejtette ki Porter.

(Fotó: Courtesy of Abigail Porter / SWNS / Northfoto)

(via New York Post)