Úgy tűnik, hivatalosan is felvállalták, hogy egy párt alkotnak.

Fucsovics Márton 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában osztott meg egy közös képet Molnár Ninivel. A teniszezőről és a divattervező bimbózó románca, – amely már tavaly novemberben szemet szúrt sokaknak – egyre biztosabbnak tűnik. A két híresség akkor ugyanis együtt utazott a Maldív-szigetekre, bár a nyilvánosság előtt sokáig nem vállalták fel a szerelmüket.

Az nlc szerint azonban kapcsolatukat már tényként kezelik celebkörökben, erről árulkodik a divattervező tavalyi évet összefoglaló videója is, melynek több képkockáján is feltűnik a teniszbajnok. Ahogy a lap arról beszámolt, a divattervező „az elmúlt hetekben több alkalommal is bejelentkezett az Australian Open tenisztornáról, ahol a 31 éves teniszező az első fordulóban kiesett”. Habár már nyílt titok a kapcsolatuk, közös fotót egészen mostanáig nem osztottak meg.