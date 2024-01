A férfi nem győzött köszönetet mondani gyerekkora nagy hősének.

Magyarországon nemigen van olyan ember, aki életében ne látott volna legalább egy filmet, amelynek a legendás pofonosztó duó, Bud Spencer és Terence Hill a főszereplője. Rengetegen nőttek fel ezeken a kultikussá vált filmeken, s bár Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli 2016-ban elhunyt, társa, Terence Hill, azaz Mario Girotti 84 évesen is aktív a közösségi oldalain.

A színész időnként fel is ülteti követőit a nosztalgiavonatra olyan fotókkal, amelyek még évtizedekkel ezelőtt készültek a filmek forgatásain, de van példa arra is, hogy olyan felvételeket, netalán rajzokat tesz ki, amelyeket a rajongók maguk készítettek. Így történt ez hétfőn is, amikor egy magyar férfi, Szabó Dávid alkotását tette közzé.

Az illusztrációnál, amely Az ördög jobb és és bal keze film kapcsán ábrázolja Bud Spencert és Terence Hillt, az áll, hogy:

Fanart #terencehill #budspencer

A mű készítője nem hagyta szó nélkül, hogy a színész megosztotta a képét.

„Óriási megtiszteltetés ért, el sem hiszem! Terence Hill megosztotta a róla és Bud Spencerről készült rajzomat a Trinity és Bambino »Az ördög jobb és bal keze 2« című filmből. Köszönet gyerekkorom nagy hőseinek, jó egészséget és további sok sikert Terence!” – írta a férfi.

