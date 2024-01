Ezt nem teszik zsebre.

Nagyot mentek az interneten azok a felvételek, amelyeket Vastag Csaba osztott meg a közösségi oldalán a nászútjáról. Az énekes és felesége, Vastagné Domján Evelin egy paradicsomi helyen, a Maldív-szigeteken töltötték a mézesheteket, s többek között egy végtelen medencében is csobbanhattak. Itt készült az a videó is, amely miatt az X-Faktor korábbi győztese kapott hideget-meleget.

A Szótlan című dal előadója a videón a kristálytiszta vizű medencében látható, amint – ahogy ő fogalmazott: – „nagyba’ van”. Bár az énekes a bejegyzést elmondása szerint öniróniának szánta, a kommentelők nem kímélték. Ezeket olvasva döntött úgy, hogy nem hagyja szó nélkül a dolgot.

„Kedves mindenki! Az előző videóhoz szeretnék most én is hozzászólni. Mégpedig azt, hogy köszönöm! Őszintén köszönöm a sok képzett személyi edzőnek, a sok étkezési és életviteli tanácsadónak, a sok pszichológusnak, a családterapeutáknak, a sok politológusnak, pénzügyi szakembernek, ének- és zenetanárnak is.

Ez egy vicces, karikatúra jellegű, önironikus videónak indult, de egy elég komoly szociológiai tanulmány lett belőle, ami nagyon hasznos volt, és ezért ezt köszönöm. Bár mire mindezt végigmondtam, rájöttem, hogy aki értené, az úgysem néz ilyen tartalmakat, akinek meg szól, az úgysem értené, de ettől függetlenül, tök egyszerűen tényleg csak köszönöm

– zárta mondandóját Vastag.

S íme az említett videó is: