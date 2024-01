Valakinek nyunyóka, valakinek utazótáska. A közel kétéves Teddy Meller még csak a nevéből fakadóan sem (a Teddy játékmackót is jelent – a szerk.) egy plüssmackót hordoz magával, bárhová is menjen, hanem nem mindennapi módon egy fekete bőröndöt gurít maga mellett.

A totyogós kisgyermek múlt hónapban Barbadosra utazott a szüleivel. Teddy az anyja, Milly Meller szerint azóta rajong a nyaralásokért. Úgy véli, ha a bőröndöt is magával viszi, amikor sétálni mennek, akkor biztos el is utaznak majd. A csöppség alig várja, hogy újra külföldre utazzanak. A bőrönddel való mászkálással biztosan be is vonzza.