Fergeteges jelenetnek lehettek szemtanúi a rajongók.

Fotó: Karwai Tang / Getty Images Hungary

A rövidesen itthon is debütáló Argylle: A szuperkém sztárjai Londonban vettek részt a film világpremierjén. Többek között az alkotásban szereplő Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena és Bryce Dallas Howard is a vörös szőnyegen vonult az Odeon Luxe Leicester Square-en. A meghívott sztárvendégek között feltűnt Claudia Schiffer is, aki a házi kedvencét vitte magával premierezni egy sárga, macskák számára készült hátizsákban, amivel a közönség nem tudott betelni. Íme: