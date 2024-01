Az Ázsia Expressz forgatásán ismerte meg egymást a páros.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Varsányi Réka és Kucsera Gábor azonnal beindította a találgatásokat, amikor a napokban egyszerre posztolták ugyanazt a videót Instagramra, melyen az látható, amint kedélyesen kártyáznak Varsányiék otthonában a gyerekeivel együtt. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, sokan már össze is boronálták a párost, akik az Ázsia Expressz legutóbbi évadában ismerték meg egymást. Most viszont a Kiskegyed műsorában úgy döntöttek, tisztázták kettejük viszonyát, és továbbra is állítják, hogy nem gyengéd szálak fűzik őket egymáshoz.

Régen én is azt gondoltam, hogy ilyen nem létezik, aztán ahogy idősebb lettem, rájöttem, hogy csak meg kell érni ehhez. A mai világban nagyon ritka az őszinte barátság, olyan ahol nincsenek hátsó szándékok, nem akarnak kihasználni, egy kapcsolat, ami kölcsönös tiszteleten alapszik. Ez sokkal többet ér. Úgyhogy most már bátran ki merem jelenti, létezik férfi és nő között barátság

– idézi a story.hu Kucserát, aki a műsor óta ugyan csak egyszer találkozott az édesanyával, de gyakran beszélgetnek egymással. „Nekem a barátság sokkal többet ér annál, hogy ezt kockára tegyem bármilyen ilyen jellegű nyitással” – teszi hozzá Varsányi.

„Ha valakinek rossz napja van, el tudjuk egymásnak mondani. Én egy jó hallgatóság vagyok. Bármikor kiöntheti nekem a szívét” – vallotta be a sportoló, aki a jelek szerint szoros barátságot kötött Alekosz volt párjával, amit a műsort követően is ápolnak.