Ön is figyelmes lett rá a csütörtöki híradóban?

Fotó: RTL

Az RTL Híradó csütörtök esti adásának 32. percében Erős Antónia ruháján még semmi nem látszódott, de a 36. percben viszont már egy hatalmas folt éktelenkedett a felsőn. A műsorvezető elárulta, hogyan történhetett meg egy ilyen baki a kamerák előtt.

Nagyon komoly incidens volt a híradóban, szerintem ilyen még soha nem történt. Egyébként többször történt, csak hogy ha nagyon világos a ruha, akkor látszik rajta. Egyszerűen csak ittam egyet a kulacsomból, csurgott a víz, és aztán ez meglátszott a ruhán is. Persze, egy kicsit megpróbáltam felitatni, de ez nem jött össze, ezért gyorsan elmondtam a következő szöveget

– kezdte az rtl.hu-nak a műsorvezető, aki miután észrevette a foltot, gyorsan eltüntette kollégáival, amíg nem mutatta őt a kamera.

„Egy tudósítás alatt ki tudtam szaladni, hajszárítóval megszárították és eltűnt a folt. Nem is tudom, hogy egyáltalán van-e olyan néző, aki észrevette. 45 perc a híradó, nagyon-nagyon kiszárad a torkunk, ezért aztán előfordul, hogy köhögünk adásban, de szerintem tüsszögés is volt már. És időnként muszáj inni” – avatta be a nézőket Erős Antónia.

Mint mondta, ilyenkor nagyon jókat szoktak nevetni a munkatársai a vezérlőben és a stúdióban egyaránt, hiszen a híradó egy élő műsor és mindig történik valami, ezért ezek apró dolgok is számítanak.