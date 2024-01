Úgy tűnik, nem titkolóznak tovább.

Fotó: Kevork Djansezian / Taylor Hill / Getty Images

Gigi Hadidot és Bradley Coopert csütörtökön kapták lencsevégre a paparazzók, amint kézen fogva sétáltak London utcáin. A 49 éves hollywoodi színészt és a 10 évvel fiatalabb szupermodellt legutóbb New York-ban látták andalogni, és már akkor sokaknak feltűnt, hogy több lehet köztök szimpla barátságnál, főleg hogy együtt is távoztak ugyanazzal a járművel – írja a PageSix.

Bár a Másnaposok sztárját mostanában több híresség nevével is összefüggésbe hozták, de úgy tűnik, továbbra is szoros kapcsolatot ápol egykori kedvesével, Irina Shaykkel. A 38 éves modell és az Oscar-díjra jelölt amerikai színész négy évig volt együtt, ám 2019-ben elváltak egymástól útjaik. A párnak egy közös kislánya van, a hatéves Lea De Seine. A szupermodell korábban Cristiano Ronaldo ötszörös aranylabdás, Európa-bajnok portugál labdarúgóval is egy párt alkotott.