Csak négy órákat alszik a műsorvezető.

Mint arról írtunk, Liptai Claudia még az óévet is munkával zárta, hiszen szilveszterkor kétszer is színpadra lépett. Az édesanya szerepei mellett saját műsort is vezet, illetve a családja körüli teendőket szintén ő látja el. Most elárulta, hogy az utóbbi időszakban túlélő üzemmódba kapcsolt, és humorosan megjegyzi: nincs az a mennyiségű kávé, ami segíthetne rajta, annyit dolgozik, és annyira keveset alszik.

Tizennyolc este játszom most zsinórban, ami lássuk be, nem kevés. Ilyenkor ráadásul tizenegy után érek csak haza, és még fel vagyok pörögve – pláne a Hölgyválasz című darab után, amit végigtáncolok –, így órákon át képtelen vagyok elaludni.

– árulta el a story.hu-nak Liptai, aki ezek mellett korán kezdi a reggeleket is, hiszen gyermekeit is ő indítja útnak.

Reggel öt-fél hat felé már kelek, reggelit kell készítenem a gyerekeknek, ráadásul Marcit igyekszem úgy elvinni az oviba, hogy már magamat is rendbe raktam... Délután pedig, amikor esetleg jó lenne egy órácskára lepihenni, nem teszem, mert akkor megint a gyerekeké vagyok. Különben sosem látnának.

Hozzáteszi, pörgős életvitele ellenére jól bírja, és egészséges, amit egyébként annak tulajdonít, hogy rengeteg vitamint szed: „Körülöttem nagyjából mindenki beteg vagy kidőlt, a próbákon is őrület, olykor mennyien göthösek, és ugye nem használunk maszkot, tehát csoda, hogy én még talpon vagyok. Jók a vitaminjaim, tényleg ennek tudom be. Aztán ennek az időszaknak is vége lesz egyszer, és akkor majd újra alszom...„ – tette hozzá mosolyogva.