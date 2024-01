Már nem szeretne titkolózni.

„Van, amit nem lehet és nem is szeretnék eltitkolni” – ezzel a gondolattal tette közzé a legújabb bejegyzését az Instagramon Sydney van den Bosch, immár a közösségi oldalán is felvállalva, hogy válása után újra boldog. A Szerencsekerék szerencselánya , aki örök optimistaként továbbra is hisz az igaz szerelemben, január elején erősítette meg, hogy megtalálta azt a férfit, aki a borús hónapok után boldogsággal fűszerezi meg mindennapjait. Új párjáról, a teniszedzőként dolgozó Kaszás Benjáminról azonban, aki korábban a Budai Tenisz Centrum egyik vezetője is volt, csak sejtelmesen nyilatkozott, ezért is számít különlegesnek az a fotó, amit hétfő reggel az Instagramján megosztott.

Sydney van den Bosch a képen, amely már csak azért is beszédes, mert azon a felhők közül kisüt a nap, háttal látható szerelmével. A felvétel a posztban feltüntetett helyszín tanúsága szerint Bali legaktívabb tűzhányójánál, a Batur vulkánnál készült, ahová nem érkeztek meg egy korlátozott ideig elérhető történet alapján.

A friss fotó a szerelmesekről ide kattintva tekinthető meg.