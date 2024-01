Mindegyik Cápát meghatotta a sokat bántott tinédzser.

Motiváltságával, üzleti érzékével és a kézzel készített termékek iránti elkötelezettségével teljesen lenyűgözte a Cápák között című üzleti showműsor befektetőit egy középiskolás fiú a vasárnap este képernyőre kerülő adásban. A 16 éves Nyikonyuk Balázs a műsor történetének legfiatalabb vállalkozójaként vitte saját cégét, a Csipcsiripp Plüssmanufaktúrát Orbók Ilona, Balogh Levente, Moldován András, Lakatos István és Balogh Petya elé, akiknek 2 millió forintért cserébe 50 százalék tulajdonrészt ajánlott fel.

A tinédzser, akit a Cápák először meglepődve fogadtak, elmondta: minden szabadidejét a hobbijának és egyben vállalkozásának, a horgolásnak szenteli, és azt szeretné, hogy minél több ember megtapasztalhassa a kézzel alkotás örömét. Ezért találta ki a terméket, aminek segítségével bárki könnyen elkészítheti otthon a saját horgolt plüssfiguráját. Nyikonyuk továbbá azt is elmesélte, hogy korábban sokan bántották a hobbija miatt.

A 16 éves fiúban és a Csipcsiripp Plüssmanufaktúra vállalkozásában végül három cápa is meglátta a lehetőséget. Moldován András és Balogh Levente rendhagyó ajánlatot tettek, amihez Lakatos István is csatlakozott. Végül a három Cápa 1-1-1 millió forinttal szállt be a plüssök világába, összesen 30% tulajdonrészt cserébe.

Négyéves koromban én már árultam ezt-azt az óvodában, de még 16 évesen nem tartottam itt, hogy saját Kft-m volt. Ez nagyon extra, hogy egy srác 16 évesen azt mondja, hogy a szülei alvó Kft-jét felélesztette és ő abban árul valamit. Volt igazi árbevétele, abból, amit a saját kezével készített. Ez a fiú fantasztikus

– mondta Moldován András.