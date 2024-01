Az is kiderült, ki lesz Henry Cavill Superman-utódja.

Hamarosan új szerepben tündökölhet Milly Alcock, akinek a nevét egy csapásra ismerte meg 2022 őszén a világ – ő alakította az HBO-s Sárkányok háza ifjú Rhaenyra hercegnőjét.

A 23 éves ausztrál színésznő most egy merőben más karaktert kelt majd életre, ráadásul a DC-univerzumhoz is csatlakozik: Superman unokatestvére, a szintén természetfeletti képességekkel rendelkező Kara Zol-El, azaz Supergirl lesz belőle. A hírt James Gunn író-rendező is megerősítette Instagram oldalán:

Milly egy fantasztikusan tehetséges fiatal színésznő, és nagyon izgatott vagyok, hogy csatlakozik a DCU-hoz. Igen, először a Sárkányok házában figyeltem fel rá, de lenyűgözőtek a Supergirlhöz készített castingfelvételei is.

A készülő mozi kapcsán továbbá kiderült, David Corenswet váltja Henry Cavillt a piros köpenyes hős szerepében, de feltűnik majd a filmben többek közt Nicholas Hoult és Rachel Brosnahan is.

(via People)