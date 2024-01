Már két éve alkotnak egy párt.

Magánéletéről mesélt a Reggeli stúdiójában Nagy Alexandra. A színésznő ritkán nyilatkozik párkapcsolatáról, pedig lassan két éve már, hogy rátalált a szerelem a Wellhello egykori zenésze személyében.

„Ismertük egymást már nagyon-nagyon régen, tehát már hat évvel ezelőtt is jóban voltunk, csak akkor másképp. Az Iszak Esztinek volt egy divatbemutatója, és ott ő fellépett, én pedig bemutattam az egyik ruhát, és akkor így” – idézte fel a kezdeteket a Barátok közt egykori sztárja, akinek már a legelejétől fogva harmonikus volt a kapcsolata kedvesével.

„Ez most is a kapcsolatunk erőssége, a kommunikáció. Nagyon jól tudunk minden helyzetben kommunikálni egymással, teljesen tisztelettel. Azt érzem, hogy valahogy ő olyan szinten ért meg, hogy amikor még magam sem tudom, hogy mi frusztrál vagy mitől vagyok feszültebb, akkor ő így rálát távolabbról és nagyon kedvesen tud hozzám férkőzni annak ellenére, hogy mondjuk éppen egy sündisznó vagyok” – mesélte Nagy, aki már össze is költözött párjával, otthonukat pedig 5 kiskutyával osztják meg.